Cengiz Under potrebbe fare ritorno in Turchia. Secondo quanto riporta il sito karadenizdesonnokta.com.tr, sul calciatore attualmente in prestito al Leicester, ma di proprietà della Roma, si sarebbe fatto vivo l’interesse del Trabzonspor. Il tecnico del club turco, Abdullah Avci, avrebbe puntato gli occhi sull’attaccante. Qualora il club ricevesse un’apertura da parte di Under, sarebbe pronto ad avanzare una proposta formale alla Roma nella prossima sessione di mercato.