Il Leicester potrebbe decidere di non esercitare l’opzione di riscatto per Cengiz Under. Secondo quanto riportato dal portale turco sporx.com, il club inglese non avrebbe intenzione di versare nelle casse della Roma i 25 milioni di euro necessari a rendere definitivo l’acquisto del classe ’97, che potrebbe fare ritorno a Roma. Il Fenerbahce guarda interessato la vicenda dato che avrebbe avviato i dialoghi con il procuratore dell’esterno. Il calciatore però non vorrebbe tornare in Turchia.