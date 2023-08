Come riportato dal giornalista turco Yakup Cinar, il Galatasaray avrebbe provato ad intromettersi nella trattativa tra Roma e Psg per portare Renato Sanches nella Capitale. Il centrocampista portoghese non è ancora convinto al 100% su quale dovrà essere il suo futuro, mentre il club parigino avrebbe aperto alle condizioni di prestito chieste da Tiago Pinto. Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al verificarsi di alcune condizioni, tra cui le presenze del centrocampista. La Roma resta in vantaggio, ma si attendono aggiornamenti.

Galatasaray’ın kiralık satınalma opsiyonuyla teklif yaptığı Renato Sanches’i Roma’da istiyor. Oyuncu henüz kararını vermedi… pic.twitter.com/SYx56NKRxy — Yakup Çınar (@yakupcinar) August 14, 2023