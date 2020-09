In Turchia gli occhi sono puntati su Javier Pastore. Come riporta il portale turco takvim.com.tr, c’è un forte interessamento del Galatasaray per l’argentino. Il Flaco è stato scelto per sostituire Belhanda che andrà a giocare in Qatar (l’alternativa è rappresentata da Gotze). L’eventuale operazione sarebbe in prestito, con i giallorossi che dovrebbero contribuire allo stipendio del centrocampista.