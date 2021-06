Mercato, dalla Turchia: Dzeko ad un passo dal Fenerbahçe

In attesa di capire chi sarà il prossimo centravanti della Roma, il club si mette all’opera per le possibili cessioni. Tra i giocatori incerti del proprio futuro c’è sicuramente Edin Dzeko, che ora sembrerebbe vicino alla cessione in Turchia. Secondo quanto riportato dal giornalista Sercan Hamzaoglu infatti, il presidente del Fenerbahçe avrebbe raggiunto un accordo economico con il centravanti bosniaco. Sarebbe imminente anche l’annuncio del trasferimento che, stando a quanto riportato, potrebbe arrivare già la prossima settimana.

⭐ Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu kadrosuna katmaya çok yakın.

🤝 Roma'yla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko, bu transfere sıcak bakıyor.

👉🏼 Roma'yla yapılacak son görüşmelerden sonra pürüzlerin giderilerek transferin tamamlanması bekleniyor. pic.twitter.com/G92srvX6rc — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) June 19, 2021