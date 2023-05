Mercato, dalla Spagna: Tiago Pinto può lasciare la Roma. Il West Ham sul General Manager

Valzer di direttori sportivi in Europa al termine della stagione. Questo è l’orizzonte calcistico nel prossimo mercato che vedrà diversi cambiamenti in società. Secondo Relevo, tra questi ci sarebbe anche il General Manager della Roma, Tiago Pinto. L’arrivo dell’ex direttore sportivo del Benfica ha portato in bacheca la Conference League ed ora è in semifinale di Europa League e in lotta per un posto in Champions League. Dunque il lavoro ha avuto ottimi riscontri nel mondo interno del calcio. Per questo Pinto ha attirato l’interesse della Premier League e in particolare del West Ham.