Mercato, dalla Spagna: Sergiño Dest opzione per gennaio. I giallorossi chiedono il prestito

Che la Roma sia alla ricerca di un vice-Karsdorp non è una novità. Nelle scorse settimane si erano fatte insistenti le voci che portavano a Diogo Dalot, ma l’approdo di Ragnick al Manchester United ha cambiato i piani. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo elnacional.cat, Tiago Pinto starebbe pensando a Sergiño Dest, terzino del Barcellona.

Il profilo del ventunenne olandese – che può giocare su entrambe le fasce con preferenza per l’out di destra – piace a Trigoria. L’idea del club della Capitale sarebbe quella di tentare la via del prestito, mentre il Barcellona – che nel frattempo punta Mazraoui, altro nome accostato alla Roma – è più orientato per la cessione a titolo definitivo.