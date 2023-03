Mercato, dalla Spagna: Real Madrid tentato dalla clausola rescissoria di Dybala

Paulo Dybala è sempre al centro delle notizie di mercato. La Joya, rinato sotto la corte di Mourinho, attrae sempre più club all’estero. Come riportato da Don Diario, tra queste vi sarebbe il Real Madrid che è tentato dalla clausola rescissoria da 12 milioni presente nel contratto. I Blancos stanno quindi monitorando la situazione della Joya e non è escluso un possibile tentativo quest’estate. L’argentino sta vivendo un momento di forma esaltante nella prima stagione in giallorosso: 13 gol e 8 assist in 29 partite giocate è il bottino attualmente raggiunto.