La Roma è alla ricerca dell’attaccante e punta Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Relevo, i giallorossi sarebbero interessati all’attaccante del Atletico Madrid su cui ci sono diversi club. Mourinho ha contatto telefonicamente lo spagnolo per convincerlo. Il calciatore però ritiene la proposta della Roma non convincente. Il classe ’92 piace anche al Milan che è in vantaggio e potrebbe presentare una offerta ufficiale nelle prossime ore.