Mercato, dalla Spagna: l’Atletico Madrid mette gli occhi su Villar

Il talento di Gonzalo Villar è esploso definitivamente in questa stagione e cominciano ad esserci pretendenti per lo spagnolo. Secondo quanto riportato da as.com infatti, l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi sul classe ’98 per rinforzare la rosa nonostante l’arrivo sicuro di Rodrigo de Paul alla corte del Cholo. Il 23enne ha partecipato a 47 partite la scorsa stagione ed è stato protagonista nelle categorie inferiori della Nazionale, con un ruolo da protagonista nell’ultimo europeo Under 21.