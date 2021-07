La Roma ci prova per Clément Lenglet. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, i giallorossi avrebbero puntato gli occhi sul difensore del Barcellona, classe 1995, per il quale è stata già avanzata un’offerta di 15 milioni di euro. I blaugrana però, dopo aver ricevuto un secco “no” al tentato scambio con Lorenzo Pellegrini, non sono intenzionati a chiedere meno di 25 milioni. Sul difensore c’è anche l’interesse di alcuni club in Premier League, come Everton e West Ham.