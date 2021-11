Il futuro di Borja Mayoral sembra non essere a Roma. Il calciatore spagnolo ha trovato poco spazio in stagione con Mourinho e potrebbe salutare i giallorossi in cerca di maggiore minutaggio. Oltre alla Fiorentina, secondo quanto riporta estadiodeportivo.com, anche il Siviglia di Monchi sembra aver manifestato interesse per lo spagnolo, per affiancare Munir ed En-Nesyri.