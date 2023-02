Mercato, dalla Spagna: il Manchester United ragiona sulla clausola di Dybala

Il Manchester United guarda con estrema attenzione alla Serie A. Oltre al tentativo per Osimhen, blindato dal Napoli, i Red Devils hanno diretto lo sguardo in casa Roma. Della squadra di Mourinho, ex dell’Old Trafford, piacciono due tra i giocatori più in forma: Abraham e Dybala. Tammy è un’opzione per l’attacco, mentre Paulo stuzzica la fantasia dello United. La clausola di 10,7 milioni di sterline è considerata allettante dagli inglesi. Li riporta Sport. Il futuro di entrambi, però, è alla Roma.