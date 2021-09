Dopo essersi svincolato dalla Roma, Javier Pastore è proiettato al futuro. Potrebbe aprirsi un’opportunità in Argentina. L’ex PSG sarebbe finito nel mirino del Boca Juniors. El Flaco non ha mai nascosto di gradire un ritorno a casa e questa potrebbe essere l’occasione per rimettersi in gioco. Lo riporta il portale spagnolo fichajes.net.