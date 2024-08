A causa dei problemi nel tesseramento dei calciatori in entrata, il Barcellona avrebbe rinunciato alla trattativa per Federico Chiesa. L’esterno juventino, nei giorni scorsi era vicinissimo alla società blaugrana, ma a causa dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario, l’operazione non andrà in porto. Lo riporta Marca. Chiesa è stato accostato alla Roma in diverse occasioni in questa sessione di mercato estivo. Attualmente l’esterno non rientra nei piani della Juventus.