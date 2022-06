Secondo quanto riporta il portale spagnolo Superdeporte.es la Roma è la squadra più interessata a Gonçalo Guedes e per arrivarci potrebbe inserire alcuni giocatori nella trattiva. Amadou Diawara era stato già cercato dal Valencia nella finestra di mercato dello scorso inverno e potrebbe essere utilizzato come contropartita. Insieme al guineano anche Ebrima Darboe potrebbe partire verso la Spagna per portare il classe ’96 nella Capitale.