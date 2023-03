Dopo un inizio sottotono, Carles Perez si sta imponendo in Spagna col Celta Vigo. Proprio per questo, come riportato dal portale spagnolo Relevo club è intenzionato a riscattare l’attaccante di proprietà della Roma. La scorsa estate i due club avevano trovato un accordo per il prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, tale cifra oggi è però ritenuta troppo alta dal club spagnolo. Il Celta Vigo dunque vorrebbe uno sconto rispetto alla cifra concordata per il riscatto.