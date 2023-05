La Roma è in cerca di rinforzi per la porta, Rui Patricio ha il contratto in scadenza nel 2024 e Svilar non convince. Tiago Pinto sta lavorando su alcuni profili, uno di questi è quello del classe ’02 Kacper Tobiasz, attuale portiere del Legia Varsavia. L’estremo difensore sta disputando una buona stagione con 29 goal subiti in 26 partite stagionali. A riportare l’interesse dei giallorossi è il portale polacco meczyki.pl.