Mercato, dalla Germania. Roma su Njinmah. Ma il Werder Brema frena

Justin Njinmah, giocatore 24enne del SV Werder Brema sarebbe potuto arrivare nella scorsa estate alla corte dei Friedkin, se non che ci sono stati dei blocchi. Come emerso durante un intervista a Transfermarkt.de, dove il tedesco racconta i suoi ultimi mesi e le voci di mercato che circolavano sul suo conto lo scorso inverno. Tra i club europei più interessati sul ragazzo c’era proprio la Roma, che sarebbe stata disposta a completare il trasferimento, per una cifra che poteva raggiungere fino ai 10 milioni €.

Tuttavia come riporta il ragazzo durante le sue dichiarazioni, il club avrebbe bloccato l’offerta dei giallorossi: “Sono consapevole di molte cose. Ci sono state delle offerte, non posso negarlo”, dice l’attaccante a posteriori, ma non entra nei dettagli. Solo questo. “Si discute di cose come questa con il club, e la decisione viene sempre presa insieme. Mi è stato detto che vogliono tenermi. Ecco perché sono ancora qui.”

Tuttavia il mercato di giugno è quasi alle porte e anche il ragazzo non esclude che i piani del club possano cambiare e che lui possa ritrovarsi sul mercato, con i giallorossi che magari potrebbero tornare a muoversi per il ragazzo: “Trasferirsi all’estero può sempre essere un’opzione. Sono una persona a cui piace vedere cose nuove”, spiega la nativo di Amburgo. “È interessante vivere fasi di mercato come questa. Quando i club con cui giocavo su PlayStation mi contattano. Ma sono anche molto felice di continuare a essere qui al Werder.”.