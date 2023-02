Mercato, dalla Francia: il PSG ha contattato Mourinho per la prossima stagione

Il futuro di Josè Mourinho alla Roma continua ad essere motivo di interesse. Il tecnico portoghese, tra un segnale dichiarato e uno nascosto, cerca una risposta rispetto alle garanzie della proprietà. Nel frattempo dalla Francia, rimbalza una notizia che fa tremare i tifosi romanisti. Secondo quanto fiportato da Footmercato, il PSG avrebbe già contattato lo Special One per la prossima stagione. La posizione di Christophe Galtier è sempre più in bilico vista la difficoltà nel gestire le tante stelle in rosa. Da qui iniziano i pensieri di Luis Campos che vorrebbe Mourinho sulla panchina parigina. I rapporti tra l’allenatore e Campos sarebbero ottimi. Rimane sullo sfondo il nome di Zinedine Zidane.