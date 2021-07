Mercato, dalla Francia: il Bordeaux su Joao Sacramento per la panchina

Non solo calciatori al centro delle trattative di mercato. Nemmeno il tempo di iniziare la sua nuova avventura a Roma che Joao Sacramento è finito nel mirino di un club francese. Secondo quanto riportato da l’Equipe, il braccio destro di Mourinho sarebbe finito nella lista dei possibili allenatori del Bordeaux. Gerard Lopez, prossimo proprietario del club francese, ha messo gli occhi sul portoghese che però non è l’unico: anche Lucien Favre, David Guion, Vladimir Petkovic tra le alternative. Il portoghese andrebbe a sostituire Jean-Louis Gasset che lascerà il suo incarico un anno prima la fine del suo contratto, per questo il club girondino sta cominciando a guardarsi intorno per trovare un nuovo volto a cui affidare la panchina.