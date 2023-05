Mercato, dalla Francia: contatti tra la Roma e Zaha

La Roma continua a lavorare per rinforzare la rosa del prossimo anno. Tiago Pinto sta valutando diversi profili per il reparto di attacco viste la poca vena realizzativa del reparto offensivo. Tra questi c’è anche Wilfired Zaha attaccante ivoriano classe ’92 del Crystal Palace che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Il suo nome già in passato è stato accostato ai giallorossi ed ora dalla Francia, il giornalista Thibaud Verizian, riporta che l’unico club ad aver avuto contatti con il giocatore sia proprio la Roma.