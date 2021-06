Mercato, dal Portogallo: Nzonzi ad un passo dal Benfica

La Roma è pronta a togliersi il primo esubero della rosa. Steven Nzonzi, infatti, è molto vicino a vestire la maglia del Benfica. Secondo quanto riportato da A Bola il centrocampista avrebbe dato una risposta positiva e sarebbe convinto dell’offerta del club portoghese, il quale ha offerto un contratto fino al 2023 con dei bonus che dovranno compensare un ingaggio ribassato rispetto ai 4,5 milioni che gli spetterebbero nel suo ultimo anno in giallorosso. Fanno sapere anche che l’agente sarebbe stato a Lisbona nei giorni precedenti e avrebbe già trovato una base d’accordo per il trasferimento. I giallorossi sarebbero disposti a liberarlo a titolo gratuito, per abbassare il monte ingaggi della rosa.