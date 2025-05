Mercato, dal Portogallo: Benfica-Dahl si tratta, l’affare è da 8 milioni

Il mercato estivo è alle porte e la Roma comincia a muovere i primi passi in vista della prossima stagione. Il nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, avrà il compito di sistemare diverse situazioni, sia in entrata che in uscita. Una delle più rilevanti riguarda Samuel Dahl, terzino svedese classe 2003 attualmente in prestito al Benfica.

Secondo quanto riportato da Il Tempo nella giornata di oggi, il club portoghese avrebbe avanzato un’offerta da circa 12 milioni di euro per trattenere il giocatore in via definitiva. Tuttavia, da Lisbona la versione è diversa: il quotidiano A Bola riferisce che i dialoghi tra le parti sarebbero cominciati già ad aprile, ma che sul tavolo ci sarebbero solo gli 8 milioni previsti dal diritto di riscatto, più 2 milioni di bonus legati al rendimento.

In ogni caso, l’intenzione del Benfica sembra chiara: Dahl piace e dovrebbe restare anche nella prossima stagione, con la Roma pronta a incassare una buona plusvalenza, considerando l’investimento iniziale di poco più di 2 milioni fatto meno di un anno fa quando fu prelevato dal Djurgardens. Un’operazione in uscita che potrebbe dare respiro alle casse giallorosse in vista delle nuove manovre estive.