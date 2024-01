Il Flamengo continua ad essere interessato alle prestazioni del terzino uruguaiano, Matias Vina. Di proprietà della Roma, ma in prestito al Sassuolo, il laterale sinistro è valutato circa 10 milioni. Stando a quanto riportato dal portale brasiliano ge.globo.com, l’offerta è di circa 6 milioni. Per sbloccare la distanza tra le parti, è attesa una delegazione del club brasiliano in Italia, composta dal vicepresidente e dal direttore esecutivo.