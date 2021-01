Mercato, dal Belgio: Roma su Yaremchuk, trattative in corso

Qualcosa potrebbe muoversi nel mercato della Roma. Come riporta il portale belga “Voetbal24″, il club giallorosso è fortemente interessato a Roman Yaremchuk del Gent. Le trattative sarebbero già in corso. Il profilo è quello ideale per succedere a Dzeko, che da giorni è segnalato in uscita. Da Trigoria è pervenuta un’offerta di 12 milioni mentre il club belga vuole ottenere una cifra più alta dalla cessione. Si attendono nuovi aggiornamenti.