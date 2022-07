Mercato, da Perez a Villar fino a Veretout: il punto sulle cessioni

Tiago Pinto continua a lavorare senza sosta su due fronti: acquisti e cessioni. In modo particolare a tenere occupato il dirigente portoghese è la questione partenze. Bisogna liberare spazio per Georginio Wijnaldum e per farlo a salutare dovranno essere diversi componenti del gruppo giallorosso considerati da José Mourinho degli esuberi. Si tratta dei soliti Carles Perez, Diawara, Villar, Kluivert, Veretout che sul libro paga della Roma pesano oltre 10 milioni netti l’anno. L’ex Barcellona e Veretout si stanno allenando con la squadra e il francese punta a tornare in patria mentre lo spagnolo spinge per il Celta Vigo. La Roma ha bisogno di cederli o a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto perché necessita di un ritorno economico. Le situazioni di Villar e Diawara sono identiche ma per il guineano tutte le trattative sono in stand-by. Justin Kluivert, invece, dopo essersi allenato la prima settimana con Mourinho, è rimasto a Roma ma solo momentaneamente dato che per lui si è rifatto avanti il Monaco.