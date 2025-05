Il mercato inizia a muoversi anche in casa Roma, dove la mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe costringere la dirigenza a fare scelte dolorose. In vista dell’estate, diversi nomi importanti potrebbero lasciare Trigoria, e tra questi c’è anche quello di Bryan Cristante.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centrocampista giallorosso avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento al Como. Il club lombardo, guidato da Cesc Fabregas, è alla ricerca di profili con esperienza europea e avrebbe individuato in Cristante un rinforzo ideale per la mediana. Il giocatore, sotto contratto con la Roma fino al 2027, starebbe valutando l’addio dopo sei stagioni nella Capitale. L’operazione potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, un investimento importante per il Como, pronto a fare sul serio in Serie A.