Mercato, Coric e Bianda trattano la rescissione con la Roma

Corriere dello Sport – Liberarsi presto degli esuberi. Il lavoro del gm Tiago Pinto per sfoltire la rosa della Roma prosegue e dopo le cessioni di Under, Pau Lopez e Kluivert potrebbero arrivare presto altri addii. Vicini ai saluti ci sono anche Ante Coric e William Bianda. Acquistati sotto la gestione Monchi, reduci entrambi da due deludenti annate (il primo con il doppio prestito prima al Venlo e poi all’Olimpia Lubiana, il secondo dopo un annata in Belgio allo Zulte Waregem), i due giocatori stanno infatti trattando la rescissione del contratto, in scadenza nel 2023, con una buonuscita.