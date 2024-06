In attesa della firma di Conte come nuovo allenatore, il Napoli lavora sul mercato. Il primo nome per l’attacco è quello di Romelu Lukaku. C’è già stato un contatto tra l’allenatore italiano e l’attaccante belga, che ha concluso la sua avventura alla Roma e ha fatto ritorno al Chelsea. Il belga, quindi, è il primo nome per il post Osimhen. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.