La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi offensivi e nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome: Leandro Trossard. L’esterno belga, attualmente all’Arsenal, sta trovando poco spazio con Arteta e potrebbe valutare un trasferimento in Serie A. Il suo contratto con i Gunners scadrà nel 2026, ma la situazione di sovraffollamento sulle corsie offensive londinesi ha aperto uno spiraglio. Secondo Orazio Accomando di Sportmediaset, infatti, ci sarebbe già stato un contatto tra Frederic Massara e Andrea Berta, segnale che il club giallorosso stia concretamente monitorando il profilo del giocatore.

Filippo Biafora aggiunge che nelle scorse ore la Roma ha provato a fare un tentativo concreto per Trossard, ma l’Arsenal non ha alcuna intenzione di cederlo. Al contrario, il club inglese starebbe pensando di blindarlo ulteriormente con un rinnovo di contratto.