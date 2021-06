Mercato, contatti tra l’agente di Cristante e il Milan

Oltre ai nomi in entrata, la Roma pensa anche al mercato in uscita. Secondo quanto riporta Rudy Galetti su Twitter, ci sono stati dei contatti tra l’agente di Bryan Cristante e la dirigenza del Milan. Ai rossoneri piace il profilo del centrocampista e stanno valutando la possibilità di avviare una trattativa con la Roma. Il calciatore, arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, al momento è impegnato con la Nazionale italiana per gli Europei. Il suo contratto con i giallorossi scade a giugno del 2024.