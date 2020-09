Mercato, contatti in corso con la Fiorentina per la cessione di Fazio

Manovre in entrata e non solo per quel che riguarda la difesa romanista. Il club capitolino continua a trattare, stando a quanto riportato da firenzeviola.it, con la Fiorentina per la cessione di Federico Fazio. Il numero 20, che non rientra nei piani tattici di Fonseca né in quelli della società che sta per spendere una cifra considerevole per comprare Kumbulla, viene valutato 2 milioni di euro. Il suo profilo sembra ideale per la tipologia di centrale che stanno cercando i viola, ma resta da trovare un accordo tra le parti.