Mercato, contatti con Wanda Nara per Icardi. L’argentino arriverebbe in caso di una cessione di Dzeko

Il sogno per l’attacco giallorosso si chiama Mauro Icardi. Come riportato da la Repubblica il nome dell’ex capitano dell’Inter è caldo per il possibile successore di Edin Dzeko, nel caso di una cessione del bosniaco, che piace alla Juventus. L’argentino piace a Josè Mourinho e la dirigenza avrebbe allacciato i contatti con la moglie-agente Wanda Nara per capire la fattibilità dell’operazione. Icardi sa che al Paris Saint-Germain non troverà molto spazio (nonostante in Francia i due si trovino bene) e quindi non esclude un ritorno in Italia.