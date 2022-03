Mercato, concorrenza per Svilar: si inserisce il Barcellona ma la Roma resta in pole

Secondo quanto riporta elnacional.cat, il Barcellona è fiondato su un obiettivo della Roma: Mile Svilar. Il portiere del Benfica, il cui contratto decorre il prossimo giugno, ha diversi estimatori sparsi in tutta Europa. Il classe 1999 del Benfica, secondo gli ultimi rumors di mercato della scorsa settimana, è uno degli obiettivi principali della prossima campagna acquisti giallorossa. Piace al gm romanista, Tiago Pinto, e a Mourinho, che quando anni fa lo ha affrontato con il Manchester United disse: “Questo ragazzo è davvero talentuoso”.

Pinto sta parlando con il Benfica non perché è il suo ex club, ma perché per policy la Roma, salvo eccezioni, non vuole andare su giocatori in scadenza senza parlare con i club. Intanto, però, Svilar sarebbe finito nelle mire del Barcellona che vorrebbe regalare a Xavi un’alternativa a Ter Stegen. Stando alle indiscrezioni spagnole, però, la Roma resta la pista preferita del giocatore.