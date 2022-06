Mercato, cominciati i colloqui per il rinnovo di Cristante

Tra i vari faldoni presenti sulla scrivania, Pinto ha preso ed aperto quello dei rinnovi. Dopo quello di Zaniolo – nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l’agente – è il turno di Cristante. Il general manager della Roma ha infatti avviato i contatti con l’entourage del centrocampista. Sono partiti i primi colloqui per il rinnovo del contratto del numero 4, attualmente in scadenza nel 2024. Dopo la chiusura del mercato, la trattativa entrerà ancor di più nel vivo, scrive Il Tempo.

L’operazione è facilitata dai colloqui che la Roma sta intrattenendo con il Sassuolo per Frattesi. Sia il centrocampista neroverde – promesso sposo giallorosso – che l’ex Milan (interessato in caso di partenza) hanno come agente Giuseppe Riso.