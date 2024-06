Lorenzo Pellegrini con l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, è tornato il giocatore di sempre. Come scrive Il Tempo, alcuni club inglesi sarebbero interessati al capitano giallorosso, con il contratto in scadenza nel 2026. Nulla di cui preoccuparsi, visto il NO categorico di De Rossi alla sua cessione e Lorenzo che non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma.