“Svilar non rinnova.” Poche parole, ma chiarissime. E soprattutto perentorie, pronunciate dall’agente del portiere della Roma, contattato dalla redazione di Radio Radio. Nessuna apertura, nessuna sfumatura, il futuro di Mile Svilar nella Capitale sembra segnato.

Secondo quanto raccontato da Ilario Di Giovanbattista su X la presa di posizione netta, che getta un’ombra sul destino del giovane estremo difensore serbo, protagonista di una seconda parte di stagione da incorniciare con la maglia giallorossa. Le sue prestazioni, soprattutto in Europa League, hanno acceso i riflettori su di lui e convinto tifosi del suo valore. Ma proprio ora che sembrava essersi preso la Roma, il rinnovo si allontana. Anzi, secondo l’entourage, è già fuori discussione.

Le parole dell’agente risuonano come un messaggio diretto alla società, forse anche come una dichiarazione d’intenti per il mercato, Svilar è pronto a guardarsi intorno. E chissà che nei prossimi mesi non diventi uno dei nomi più caldi tra i pali.