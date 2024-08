Federico Chiesa potrebbe tornare un’opzione concreta per l’attacco della Roma, con El Shaarawy come possibile contropartita. L’ala della Juventus sarebbe corteggiata anche dalla Premier League, con Chelsea e Tottenham interessate. Più forte la pressione del Napoli, con il possibile scambio con Raspadori in direzione Torino. L’Inter potrebbe essere una possibilità in caso di scadenza del contratto la prossima estate.