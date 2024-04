La stagione non è ancora terminata, ma dopo il rinnovo di De Rossi la Roma vuole programmare il suo futuro prossimo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il principale obiettivo dei giallorossi sarebbe Federico Chiesa. DDR lo avrebbe già chiamato, dicendogli “Sono l’uomo giusto per farti rilanciare“. L’attaccante italiano ha un contratto con la Juve in scadenza nel 2025, resterebbe fondamentale per la conclusione della trattativa la qualificazione della Roma alla prossima Champions League.