La Roma lavora a tutto campo sul mercato, non solo per rafforzare la rosa ma anche per snellirla e dare una nuova sistemazione ai giovani in esubero. In questo senso, uno dei nomi in uscita è quello di Cherubini, attaccante classe 2003 rientrato dal prestito alla Carrarese.

Come riportato da La Gazzetta Regionale, il giovane esterno offensivo non rientra nei piani tecnici di Gian Piero Gasperini e potrebbe nuovamente lasciare Trigoria nelle prossime settimane. Nonostante abbia preso parte alla recente amichevole vinta 14-0 contro il Trastevere, Cherubini è considerato sacrificabile e il suo nome potrebbe entrare nell’operazione con l’Hellas Verona per Ghilardi. Il difensore è il primo obiettivo della Roma per il reparto arretrato, e l’inserimento di una contropartita gradita al club veneto potrebbe accelerare la chiusura dell’affare.