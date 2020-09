Non solo i giovanissimi Cancellieri e Diaby. Anche Mert Cetin andrà al Verona a titolo definitivo (e non solo in prestito come ora) in uno scambio di giocatori collegati all’operazione Kumbulla. I gialloblu acquisteranno il turco poi per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Lo riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale.