Dybala verso l’addio. Ultime ore per la telenovela che vede come protagonista la Joya. L’accordo è stato trovato nella notte, anche se Dybala avrebbe preferito restare ancora in Europa per un paio di anni. Secondo quanto riporta il Corriere.it mancano solo alcuni bonus alle firme materiali sul contratto da 18 milioni netti per tre stagioni.