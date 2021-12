Riccardo Calafiori è sempre più vicino a cambiare maglia in questo mercato invernale. Il terzino giallorosso, quest’anno poco utilizzato da Mourinho, è un obiettivo del Cagliari che sta cercando di rivoluzionare la rosa per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb infatti, nei prossimi giorni si definirà l’operazione che porta il laterale giallorosso alla corte di Mazzarri. È arrivato dunque l‘ok dei giallorossi per un prestito di sei mesi.