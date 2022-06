Mercato, Calafiori interessa al Getafe

Di rientro dal prestito al Genoa – concluso con la retrocessione dei rossoblù – Riccardo Calafiori farà rientro alla Roma. La sosta a Trigoria sarà probabilmente temporanea, visto che Mourinho non lo considera utile alla causa giallorossa. L’esterno sinistro si guarda così attorno ed oltre agli interessamenti di club italiani (Monza), ci sono anche sirene estere.

In Spagna il Getafe è infatti interessato al classe 2002, mentre in Svizzera è il Basilea ad aver chiesto informazioni. Qualsiasi sia la destinazione, però, sarà sempre a titolo temporaneo. Forte dei tre anni che la legano al giovane terzino, la Roma non vuole infatti perderlo. A riportarlo è tuttomercatoweb.com.