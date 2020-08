Mercato, Cairo vuole il colpo: via libera per prendere Schick

Urbano Cairo vuole una sterzata dopo questa stagione in cui la salvezza è arrivata nelle ultime giornate. I granata sono in attesa di cambiare allenatore, Giampaolo in vantaggio su D’Aversa, ma soprattutto vogliono un colpo per riconquistare una piazza spazientita. Il ds Vagnati sta lavorando per questo e il grande sogno, anche del presidente, è Patrik Schick. Lo stesso numero uno del Toro ha dato via libera alla dirigenza per cercare un accordo con la Roma e col giocatore. Sembra allontanarsi, per l’attaccante ceco, l’ipotesi Lipsia visto anche l’addio di Rangnick. Lo riporta il sito tmw.com.