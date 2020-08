Mercato, Cairo blinda Sirigu: “Ce lo teniamo stretto”

Urbano Cairo allontana Salvatore Sirigu dalla Roma. Il presidente del Torino è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo tecnico granata, Marco Giampaolo, parlando anche di calciomercato. Il portiere era uno dei nomi individuati dai giallorossi per sostituire Pau Lopez, ma Cairo ha bloccato la trattativa sul nascere. Queste le sue parole:

“Lo abbiamo preso per un lungo ciclo. E non è vero che dobbiamo prendere sei giocatori: leggo del portiere, ma noi abbiamo Sirigu e lo teniamo stretto“.