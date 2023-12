Leonardo Bonucci sempre più vicino alla Roma. Il difensore centrale sarebbe a Viterbo in attesa di conoscere gli esiti della trattativa. Come riportato da calciomercato.it il suo entourage starebbe lavorando ai dettagli legati allo stipendio ed ai bonus e lascerà la Capitale solo una volta trovata la quadra. Già le prossime ore potrebbero essere decisive per la fumata bianca. Inoltre Tiago Pinto potrebbe portare un ulteriore difensore centrale alla corte di Mourinho in caso di partenza di Leonardo Spinazzola.