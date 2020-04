Giacomo Bonaventura si allontana sempre di più dal Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport, il calciatore, in scadenza a giugno 2020, non sembra intenzionato a rinnovare con i rossoneri e sarebbe perciò libero a parametro zero al termine della stagione. Su di lui c’è l’interesse di Roma e Fiorentina e il ds giallorosso Petrachi ha già avviato i contatti con il procuratore Raiola.