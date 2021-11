Mercato, Boga verso l’addio in estate: la Roma ci prova

La Roma potrebbe tornare alla carica per Jeremie Boga. L’esterno del Sassuolo, complice qualche infortunio, non sta vivendo una buona stagione e fatica a trovare continuità. Come riporta Footmercato.net, il camerunense potrebbe lasciare il Sassuolo in estate ed il suo futuro sarà probabilmente in Italia.

Secondo il portale di mercato Roma, Milan, Atalanta e Napoli sarebbero molto interessate al suo acquisto per giugno, ma una di loro potrebbe anche provare ad anticipare tutti facendo un’offerta nei prossimi giorni. Boga ha un contratto in scadenza nel 2023 e il suo addio è molto probabile.